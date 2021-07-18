新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形，侯說，在疫情可以控制下，讓民眾在防疫跟經濟之間取得平衡，經濟的開放以及生活方式的開放，就要逐漸做一個適度的調整，7月26日後降級自己也樂見。

侯友宜說，疫情目前看起來，大家都對疫情的控制團結在一起，共同的面對，在整個疫情是在往下趨緩的過程當中，市民朋友也不斷的配合保持了低度活動，讓疫情可以控制。

此外，當大家養成了一個良好的防疫態度以後，疫情又可以控制，當然就可以看到大家生活的安全新型態的建立，已經成為大家面對疫情的一個生活方式及態度，其實這個是好的。

侯友宜說，如果這樣的一個好的方式，在疫情可以控制底下，就必須要讓民眾在防疫跟經濟，兩者之間要取得一個平衡性，所以經濟的開放以及生活方式的開放，就要逐漸、逐漸做一個適度的調整，到7月26日大概還有將近9天的時間，要做不斷的滾動式檢討，視狀況來調整，自己也樂見。

侯友宜說，在這段時間各縣市的個案都已經下降到將近地板值，只要大家努力的把最後這一哩路做好，就可以預做整個解封的一個準備，這些所有的相關的規定都還是要按照CDC參酌各縣市的疫情狀況，來做一個原則性的判斷。

侯強調，現在新北市最重要的，還是把新北市的疫情守好，以及跟其他各縣市採取區域聯防，因為大家把疫情控制好，才有條件來說，到底在7月26日能不能再降級解封，所以我們大家一起努力。