疫情持續走緩，長達兩個月的三級警戒終於降到二級，中央疫情指揮中心也宣布了一系列的規定，對於餐廳內用、集會活動等都有小規模開放，但是地方政府與連鎖食品業者對此並不買單。

從R0值來看，其實台灣早在6月底7月初就具備降級的條件，卻因為中央疫情指揮中心過度保守而沒有降級，一路順延。結果現在地方政府又以清零為由，推出比中央疫情指揮中心更為保守的政策，對服務業等民生產業勢必雪上加霜。

台灣自從去年以來，一直宣稱清零，陳時中一年以來也一直以此為傲，但這是在台灣檢驗能量不足也沒有進行廣篩下的產物，換言之這是迷思。5月疫情爆發後，這種清零的迷思才稍微受到打破，檢驗量和篩檢量才開始上升。在病毒已經造成社區感染的當下，繼續保持清零的迷思是不切實際的。

在陳時中的權威受到挑戰的當下，有志大位的地方首長自然會想挑戰中央政策，所以侯友宜、柯文哲與盧秀燕都會想盡辦法推出加強版的政策，證明自己的能力，提出疫情清零與更保守的防疫政策也是其中之一。但是這些首長所堅持的清零，就是陳時中製造出來的迷思，結果這些首長一方面要挑戰陳時中，但另一方面又在陳時中的清零迷思下自我受限，豈不自相矛盾？

與其追求不切實際的清零，思考如何與病毒共存、維持民眾的基本生活並且兼顧民眾生計，這是各級政府的當務之急。行政院長蘇貞昌這時候應該站出來，解決中央與地方不同調的問題，不要再躲起來了！

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