在超市工作的徐佩君(左三)獲太平區福隆里推薦獲選為太平區孝行楷模。（馮惠宜攝）

南區國光里110年度模範父親與孝行楷模表揚活動，市議員邱素貞與國光里里長陳雅惠也聯名頒發獲選模範父親的陳再緣（右二）「明倫教孝」木匾。（馮惠宜攝）

44歲徐佩君11年前丈夫事業失敗驟逝，她獨力撫養一對稚齡兒女，並侍奉年長公婆沒有怨言，獲頒台中太平區孝行楷模，她謙稱「當之有愧，比我辛苦的人更多」，並以「凡事向前看」鼓勵正在遭受無常磨難的民眾。

父親節將至，因應疫情、避免群聚，台中市各區里近日開始頒發模範父親、孝行楷模；其中太平區長許貴芳與主秘李愛國分別至得獎人家中或里民活動中心向頒贈獎牌和禮品。南區國光里也在里辦公室舉行表揚，包括國光里長陳雅惠、市議員邱素貞與南區區長陳佩玉等人都到場親自送上祝賀。

太平區福隆里孝行楷模徐佩君，在超市工作的她因先生事業失利驟逝，她強忍喪夫之痛，扶養兩名年幼小孩，照顧高齡90歲公公和有慢性疾病的婆婆，十年如一日；徐佩君回憶，先生驟逝留下數百萬債務，但為了孩子她沒有選擇只能往前看，公婆也幫忙看顧孩子，她只是做了該做的事。

宜佳里推薦的林欣慧，30歲的她有記憶以來媽媽就有癲癇和重度智力障礙，她不以為意還協阿嬤一起照顧媽媽，至今十幾年，就業時更選擇從事居服員工作，讓自己更有能力和時間照顧母親，也獲得孝行楷模表揚。

南區國光里67歲的楊瑟吟，與93歲高齡母親感情甚篤，數十年來不論刮風下雨，工作之餘，都會去探望母親，噓寒問暖，她侍奉母親，克盡孝道，從未間斷，獲選國光里孝行楷模表揚，實至名歸，邱素貞與陳雅惠也聯名頒發楊瑟吟「孝道傳家」木匾。