40歲張姓男子20日上午7時許，因為佩戴口罩遭超商店員糾正，竟在超商門口模仿起香港電影「九品芝麻官」中方唐鏡的橋段。（翻攝自我是中和人臉書社團）

「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

40歲張姓男子20日上午7時許，因為佩戴口罩遭超商店員糾正，竟在超商門口模仿起香港電影「九品芝麻官」中方唐鏡的橋段，在網路中引起熱議，張男20日臉書發文道歉，但道歉文中卻暗藏藏頭詩「沒心沒肺」，網友們怒批，一點誠意都沒有。

據悉，張男20日上午7時許，在新北市中和區國光街某便利商店內影印，因沒戴好口罩遭店員糾正，張男與店員發生爭吵，他利用悠遊卡付費後，竟在店門口模仿電影橋段，在門口跳來跳去大喊「打我啊！笨蛋」

張男在門口大喊「我進來了，我又出去了，我進來了，我又要出去了，我進來了，我要出去了，打我啊！笨蛋」，時間維持約10秒鐘。

網友將影片上傳我是中和人等臉書社團，許多網友則留言說，「總共3次未戴口罩進入便利商店，1次開罰1萬5加上在裡面拖口罩總共4次，那就罰個6萬吧」、「這該叫警察還是該叫精神病院來載走呢？」

中和警分局國光所獲報循線約談張男到案，並依違反傳染病防治法案件處理紀錄，通報給衛生局後續裁罰，將處以3000元至 1萬5000元罰鍰。

張男20日則在臉書寫下「為因應老婆要求，在此向社會大眾道歉；沒戴口罩對不起，心懷反攻大陸夢，沒有實現太可惜，肺肝鐵石所鑄也！」但4句的第1個字合起來是「沒心沒肺」，網友們也痛批，一點誠意都沒有，應該要開罰最重的1.5萬元。

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(中時 )