中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起調整疫情為二級強化警戒，逐步調降防疫管制措施，各縣市政府也都正在調整相關措施做因應。新北市長侯友宜昨(23日)晚間在Instagram貼文指出，「三級降二級，別忘了我們付出了多少代價」。

關於下周即將降為二級警戒，侯友宜寫下，中央的指引，新北將配合並遵守，但會採取更嚴格地方式看待，疫情變化難以預測，鬆綁的每一步都是關鍵，新北將以階梯式來放寬，先戶外、再室內，不脫口罩為最後防線，讓我們步步調整、慢慢開放，不讓疫情有機會再起。

侯友宜也強調，降級的未來兩周是關鍵，有條件式開放，市民的心不能鬆懈。對此，不少網友留言表示，「支持嚴守」、「謝謝市長幫我們把關」、「真的不要急啊」、「贊成」、「市長加油」。

疫情指揮中心昨宣布，全台7月27日到8月9日防疫警戒從三級降至二級，雖仍要維持全程戴口罩、安全距離、實聯制等措施，但開放餐廳內用、婚宴、公祭、普渡等。不過，雙北市長柯文哲、侯友宜因憂心社區內仍有潛伏感染，在昨中午熱線後拍板，群聚吃飯擺最後，包括餐廳、超商、賣場皆不准內用，也不開放婚宴，待降級一周後，再決定下一步怎麼做。