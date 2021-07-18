國內本土疫情趨緩，昨日公布新增8例本土確診個案，知名餐飲業鼎泰豐新生店日前才爆離職員工確診，昨再傳1名員工確診，北市衛生局證實，2名確診者都在外帶包裝區工作，與民眾較無接觸，目前正進行疫調匡列。

台北鼎泰豐新生店，15日才傳出有確診者足跡，業者緊急全員PCR採檢，昨再發現一名員工也確診。業者昨接獲衛生單位通知，1名餐飲組外場員工確診，因此宣布7月18日至7月20日停業3天，進行全店清消。

衛生局指出，日前新北市確診案15485有鼎泰豐新生店足跡，經查是離職員工在7月16日晚間確診，已通知該公司停業進行環境清消，並安排該公司125位員工7月16日進行採檢。

衛生局表示，其中7月17日晚間其中1位員工PCR陽性，該員工最後上班日為7月15日，北市衛生局即請鼎泰豐新生店7月18至20日停業3日，並提供職場接觸者名單，衛生局將繼續進行疫調與接觸者匡列、通知居家隔離。

據鼎泰豐公司表示，2名確診者都在外帶包裝區工作，該公司已積極配合衛生單位的各項防疫作為，民眾如果於7月9至15日曾至鼎泰豐新生店消費，請進行自主健康管理，如有相關症狀，請與衛生單位聯絡或電洽1922詢問。