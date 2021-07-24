烟花颱風外圍環流持續挹注德基水庫集水區，進流量「六倍增」，蓄水率可望衝破50％。（民眾提供／王文吉台中傳真）

中橫便道出現間歇性雨勢，造成馬陵路邊坡掉落零星碎石。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

烟花颱風外圍環流挹注德基水庫，集水區連3天間歇性雨勢，進流量從每秒11立方公尺，大幅攀升到67立方公尺，1天進帳314萬噸。德基水庫今日上午11時，水位回升到1378.78公尺， 蓄水量9261萬立方公尺，蓄水率來到49.67％，大甲溪發電廠預估午後即可達到「半滿」。

烟花颱風外圍環流連續3天為台中帶來零星雨勢，德基水庫集水區也受惠不少，進水量大幅攀升，進流量長達半個月在每秒10至12立方公尺之間波動，今日清晨一舉衝高到每秒67立方公尺，上午11時水位來到1378.78公尺，有效蓄水量9261萬立方公尺，蓄水率49.67％

大甲溪發電廠預估，德基水庫蓄水率可達到睽違已久的50％，如非必要不會放水，將全力蓄水，以備冬季枯水期使用。至於大台中的民生工業用水，由水利署中區水資源局調節德基下游的大甲溪水源供應。

由於谷關、德基地區持續有對流移入持續降雨，公路總局谷關工務段清晨派員巡檢中橫便道，發現部分路段有零星落石，加上氣象預報雨量達到警戒值，為顧及通行安全，上午7時、中午1200班次不開放，至於下午4時30分以及加開的6時30分是否放行，將視天候提前發布。