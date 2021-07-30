缺料最艱難的時間已過，台達電(2308)下半年營運看好，台達電董事長海英俊表示，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第3季能見度蠻清楚的，一定比第2季好，獲利雖然有很多不確定因素，但下半年毛利率非常有可能維持30%，下半年會比上半年好。

台達電今天舉行法說會，儘管IC等零組件缺料嚴重，台達電第2季合併營收為787.69億元，季增8.67%，年成長11.42%，營業毛利為236.79億元，年成長1.92%，由於原物料價格上揚致使今年材料採購成本較高，單季合併毛利率為30.06%，季增0.25個百分點，年減2.81個百分點，營業淨利為87.8億元，年減5.23%，營業淨利率為11.15%，年減1.96個百分點，稅後盈餘為75.89億元，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1512.55億元，年成長19.69%，營業毛利為452.87億元，年成長19.25%，合併毛利率為29.94%，年減0.11個百分點，營業淨利為162.81億元，年成長44.8%，營業淨利率為10.76%，年增1.86個百分點，稅後盈餘為141.69億元，年成長46.62%，每股盈餘為5.46元。

海英俊表示，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第1季到第3季往上，第4季往下一點，第3季訂單能見度蠻清楚的，一定會比第2季好，第4季雖然有許多不確定因素，能見度不高，但也不會下來太多。

就各產品線來看，海英俊表示，下半年動能跟過去一樣，資料庫中心因大型網路公司都在蓋會成長，電動車在過去努力之下，歐美日大車廠我們都有所著墨，今年營收成長很好，營收佔比可望達5%以上，因為基期小，明年還會至少以40%到50%以上成長，被動元件除了手持式裝置大公司新機種要推出，汽車也愈用愈多，風扇、散熱設備及5G網通電源也會成長；IA到目前為止成長還不錯，有高雙位數成長，這個趨勢會持續，大陸地區自動化是不得不走的路，無論是大企業或中小企業都會朝這個方向走。

法人問及，今年原物料價格攀升及缺料對營運的影響，台達電執行長鄭平表示，今年原物料價格增加幅度蠻高的，不同機種產品漲幅約3%到10%，缺料則以IC及電子零組件比較嚴重，必須與個別客戶談分擔增加的成本，至於機構件及原材料因用量不大，對整體材料成本增加比較不嚴重，預期過了第3季後會比較平穩。

在毛利率及獲利部分，海英俊表示，雖然獲利有許多不確定因素，但缺料最艱難的時間應該快過了，最壞是7月，8月應該好一些，由於台達在很多供應商都是重要客戶，購料及拿料有優先順序，且公司跟客戶議價溝通一陣子了，產品漲價會在8月及9月反應出來，下半年毛利率非常可能維持在30%，下半年業績會比上半年好很多。