針對中央宣布疫情警戒降級，台東加路蘭部落盼遊客勿進入部落。（蔡旻妤攝）

針對中央宣布疫情警戒降級，台東加路蘭部落盼遊客勿進入部落。（蔡旻妤攝）

針對中央宣布疫情警戒降級，台東加路蘭部落盼遊客勿進入部落。（蔡旻妤攝）

中央宣布27日後警戒降二級，台東旅宿業者表示自23日開始接到大量訂房電話，預計降級後住房率可達5成以上，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，「熱氣球舉辦及各地景點陸續解封，大大增加訂房率」。然而加路蘭部落卻為了避免大量遊客湧入，因此決議防疫站從27日開始自主延長7天。另外，台東往返蘭嶼、綠島的客輪將恢復行駛。

台東縣旅館同業公會理事長、凱旋客輪公司董事長李數奼表示，降級以為大家會先觀望一陣子，想不到訂房電話不斷湧入，她說，原以為暑假只剩1個月，受到疫情影響大家可能不敢貿然出門旅遊，推測大家可能關在家裡悶壞了，都想出門走走。；另外，往返蘭嶼、綠島的客輪將於27日開始恢復行駛，她說，航班仍未定，屆時視遊客數量再決定如何開船。

台東縣觀光協會理事長、同為鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭24日指出，自中央宣布疫情警戒降級後，不少飯店業者紛紛表示「接訂房電話接到手軟」，並表示客人大多是詢問27日以後的訂房，預期降級後住宿率大大增加。

然而位於溫泉區的飯店業者卻表示，會來的遊客大部分喜愛飯店內泡湯、泳池等各項設施，由於泳池仍不得開放，因此大幅影響遊客住宿意願，直言「整個7月都很慘，平均下來不到2成」，進一步說明公司內部規範降二級後，住房得維持降載，最高上限僅能4成住房。

另家位於市區內的飯店業者坦言「電話是有小幅增加，目前看下來住房率還好」，飯店也同樣訂下規範，降級後仍有限度接受訂房，降載為3成，並定期幫全體員工快篩，讓客人相對安心。

然而，因應即將到來的遊客，台東加路蘭部落卻希望避免遊客湧入，由於加路蘭部落旁的海濱公園是熱門觀光景點，部落因此決議防疫站從27日開始自主延長7天，加路蘭部落主席蔡貴發表示，為了族人健康安全，因此部落防疫站自主延長；防疫站志工林頡也說，擔心老人家比較容易生病，能不要進來就先不要進來，希望遊客等疫情過了再來。