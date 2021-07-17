有些男人很需要另一半的肯定，星座運勢網站「毒Sir星座」分析，摩羯座、射手座、巨蟹座、雙魚座的男人最需要情人的誇獎，一句讚美就能讓他快樂到飛天，瞬間覺得一切的付出都值得了。

▍1.摩羯座

摩羯男性格踏實，做任何事都會經過思考和計畫，一步一腳印的完成，努力做到最好，希望得到旁人的肯定。摩羯男在戀愛中也是如此，他們從來不吝於付出，只要有女友一句誇獎，他就覺得一切都值得。對摩羯男來說，一句讚揚的話，比甜言蜜語更暖心，只要得到情人的肯定，對他來說就是最棒的回報。

▍2.射手座

射手男性格熱情，追求自由自在的生活，其實性格跟小孩子很像，如果被旁人誇獎，就會非常開心。戀愛中的射手男會很努力製造浪漫，無論是準備小禮物，或是安排小驚喜，只要能獲得女友的稱讚，他們就會非常滿足，更有動力安排各種甜蜜橋段，絕不會嫌麻煩、嫌累，只要女友喜歡，他就會為了守護這個笑容付出更多。

▍3.巨蟹座

巨蟹男談戀愛的態度很認真，會用心經營感情，他們其實很沒有安全感，和情人相處時總是小心翼翼的，希望能讓這段愛情穩定的走下去，當他付出後被女友誇獎，對他來說就是最大的鼓勵，否則他會覺得自己只是在唱獨角戲，越愛越沒信心。巨蟹男獲得女友的肯定後，會變得更積極，表現越來越好，變成大家眼中的模範男友。

▍4.雙魚座

雙魚男很重視愛情，他們性格敏感又細膩，為了讓女友開心，他會竭盡所能的付出，只要女友誇獎他，就能讓他獲得滿滿的幸福感。雙魚男的生活重心圍繞著另一半，如果跟他們交往，一定要打從心底多多誇他，他就會積極的改變自己，讓自己變成更好的人，全心全意的經營這段感情。