聖暉（5536）今（23）日股東會改選新一屆董事，董事會一致推舉梁進利續任董事長。展望2021年，梁進利表示，聖暉仍將謹慎關注疫情發展，看好在中美貿易戰與疫情影響下，全球供應鏈重組腳步不變，再加上全球半導體產能擴充需求強勁，將持續拉升無塵室機電整合工程的訂單能見度，創造集團未來營運成長動能。

聖暉今日股東會完成第十二屆董事(含獨立董事)全面改選，且增加一席具法律背景女性獨立董事。本屆獨立董事分別為會計師、產業技師、律師及大學教授，在年齡、經歷、性別等皆具多元性，為聖暉的公司治理再向前推進。

聖暉2020年全年合併營收為139.8億元，創下歷年次高，2020年稅後淨利歸屬母公司業主為9.7億元，EPS達17.90元。聖暉今日股價上漲逾1%，收盤價188元。

聖暉受惠全球產業加速供應鏈重組，台灣積極推動回台投資政策，帶動台灣、東南亞地區廠務擴建需求明顯增溫，締造2020年整體未完工的在建工程案量保持高水位之能見度，持續創造集團營運良好成長動能。

展望2021年，聖暉仍將謹慎關注疫情發展，看好在中美貿易戰與疫情影響下，全球供應鏈重組腳步不變，台商回流及全球供應鏈轉移往東南亞國家的擴建商機持續增溫，再加上全球半導體產能擴充需求強勁，創造集團未來營運成長環境。

聖暉進一步指出，為打造集團中長期營運版圖持續擴張，旗下子公司-聖暉系統集成集團股份有限公司，今年6月已向中國證監會主板遞交上市申請文件，募資用來加速擴張中國及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升競爭力。

此外，看好中國十四五規劃大力推動第三代半導體產業發展，且聖暉已累積中國氮化鎵客戶專案工程實績之優勢，如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。