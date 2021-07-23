聖暉(5536)今天召開股東會，完成董事全面改選，會後並召開董事會，梁進利續任董事長。

這次聖暉董事改選，增加一席具法律背景女性獨立董事，本屆獨立董事分別為會計師、產業技師、律師及大學教授，在年齡、經歷、性別等皆具多元性，新當選董事包括梁進利、楊(火同)棠及胡台珍，4席獨立董事由葉惠心、王茂榮、楊千及黃姿裴擔任。

聖暉2020年合併營收為139.8億元，創歷年次高，稅後淨利歸屬母公司業主為9.7億元，每股稅後盈餘17.90元。2020年大陸、台灣、其他(含東南亞)等地區營收比重分別為50％、43％、7％。

聖暉為打造集團中長期營運版圖持續擴張，子公司聖暉系統集成今年6月向中國證監會主板遞交上市申請文件，募資取得的資金可用來加速擴張大陸及國際業務、吸引當地專業人才等，成功上市也可搭建獨立的融資平台。看好大陸十四五規劃大力推動第三代半導體產業發展，如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益。