量測及自動化檢測設備廠致茂(2360)第二季合併營收44億元，季增約4%，較去年同期增加16%；因營業費用增加，稅後淨利4.8億元，年減18%。每股盈餘1.14元。上半年本業穩健以及業外利益挹注，上半年EPS達6.5元新高。

展望下半年，致茂公司預估下半年將持續受惠於車用晶片需求增長、5G及HPC市場快速發展，半導體/Photonics測試設備仍是營收成長主要來源。此外、隨市場AR/VR頭戴式裝置發展增長，將帶動下半年相關檢測設備需求上升。

致茂電子今召開法人說明會，公布2021年第2季財報，營收44億元，較上季成長4%，較去年同期增加16%。稅後淨利為4.8億元，較上季下滑79%，較去年同期減少18%。每股盈餘為1.14元。

致茂表示，第二季母公司營收為24億元，較上季減少8%，但較去年同期成長6%，母公司營業毛利率54%；整體淨利4.8億元，季減79%、年減18%，單季主要營收增長自於量測與自動化測試解決方案，較上季成長18%，也較去年同期增長9%。

致茂電子上半年總合併營收為87億元，較去年同期成長21%，其中，母公司營收為51億元，較去年同期增長17%。上半年整體毛利率為48%，營業淨利14.79億元，年增12%，業外收益達18.98億元，稅後淨利27.29億元，年增159%，每股淨利達6.5元。

致茂電子集團2021年上半年合併營收達87億元，較去年同期成長21%。母公司量測設備事業體上半年累計營收達51億元，較去年同期增加17%，半導體及Photonics測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較2020年同期成長23%。

展望下半年，致茂公司表示，受惠於車用晶片需求增長、5G相關與high performance chip(HPC)市場快速發展，下半年半導體及Photonics測試設備需求仍舊強勁，主要營收動能來自於包括CIS / VCSEL / ToF 測試設備；無線通訊RF及MCU測試解決方案；IC產品的可靠性測試，Burn-in Test, SLT Test及溫控檢測設備等為電動車重點測試規格。

在量測及自動化檢測設備業務方面，持續聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池芯/電池模組/電池包、智慧電網及5G / 伺服器等相關產業之電力電子測試需求。另外，隨市場於AR/VR頭戴式裝置發展增長，將帶動下半年相關檢測設備需求提升。

致茂今年第一季合併營收42.73億元、年增26.77%，營業利益8.89億元、年增62.34%，業外受惠處分華亞科技園區廠房的收益挹注帶動，稅後淨利22.48億元，創單季新高，EPS為5.36元。