逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開平下殺，終場下跌134.65點，跌幅0.78％，收在17135.22點；櫃買指數亦同步重挫4.91點，跌幅2.23％，收在214.88點；三大法人進出方面，外資大賣220.15億元，投信賣超12.75億元，自營商也續賣5.99億元，外資法人於台指期則轉買3288口多單，累計淨空單部位為31456口，心態仍是相對謹慎保守。

台股累計漲幅已大，每當市場一有風吹草動，就會引發巨大漣漪效應，國際股市受到疫情與通膨二大因子干擾影響，出現劇烈反應。Delta變種病毒肆虐，為全球經濟前景蒙上陰影；通膨也居高不下，市場投資人擔憂美國聯準會（Fed）恐提前縮表升息。

此外，陸股及港股慘遭血洗，更是壓垮台股的最後一根稻草，大陸對互聯網及補教機構加強監管，市場盛傳美國恐將限制基金投資陸港市場，引爆大中華基金避險賣股，拖累台股連袂走跌。

個股方面，本周納入投資組合的宏觀，第三季迎旺季、報價看漲，雖中小型股28日殺聲隆隆，惟股價仍能強勢守穩所有均線之上，顯見在內外資法人心態偏多下，只要量價不失控，後市仍有續漲機會。

觀察盤面，人氣族群航運股震盪加劇，中小型電子股紛紛出現漲多回檔的走勢，更嚴重拖垮投資人持股信心，使得加權指數一舉摜破季線位置，在賣壓尚未暫告一段落前，投資人不可掉以輕心。

不過，對於短線的恐慌性下殺，投資人也無須過度反應。尤其電動車產業發展方興未艾，可望成為台灣的機會，對台灣電子產業、零組件產業將是一大利多，電動車概念股朋程、強茂、順德、一詮、界霖、碩禾及鉅祥等，後市仍可期。