逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492021/08/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數3日反彈50點，收在17553點，維持月、季線間狹幅盤整，呈個股表現。領先突破的強勢股回跌後輪流反彈，操作上勿追高殺低，航運族群可利用反彈減碼外，短線也可留意矽統、祥碩、華泰、笙科、易華電、聯電及宏觀等。 此外，本周納入投資組合的怡華，轉型土地開發，南部及宜蘭推案陸續入帳，股價可望續攻。 《汽車股》廣華填息路顛簸 H2營運拚季季高 《盤後解析》17500 台股闖關成功 #易華電 #矽統 #祥碩 #華泰 #笙科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞股齊步反彈 台股大漲255點 04:102021/08/03 財經要聞 《熱門族群》記憶體Q3更旺 類股hi漲 10:192021/08/02 財經 華碩預告8／16推ROG Phone 5新機 VIP限定賽事開跑 18:032021/08/02 科技 美商英特格高雄新廠動土 「南部半導體S廊帶」成形 16:572021/08/03 寶島 《台北股市》綠能＋電動車 特選台灣指數開鑼 15:082021/08/02 財經 為台股積蓄反彈力道 外資狂推中型人氣股 04:102021/08/02 財經要聞 《台北股市》特選台灣智能車供應鏈聯盟指數 發動 14:512021/08/02 財經 《興櫃股》Netflix合作百聿數碼 台劇「華燈初上」全球獨播 12:352021/08/02 財經 《華燈初上》主視覺如時尚大片！ 楊祐寧最愛「媽媽桑」林心如、楊謹華貼心服務 19:582021/08/02 娛樂 《盤後解析》航運股波濤洶湧 台股量縮急拉尾盤 15:082021/08/03 財經 東奧》潘政琮逆轉奪銅 獻吻桿弟老婆 04:102021/08/02 焦點要聞 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 日報 5-6月千萬中獎發票清冊出爐 超級幸運兒只花29元就中大獎 - 財經 上海模式難複製？特斯拉提議被打槍 印度設廠喊卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。