啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數3日反彈50點，收在17553點，維持月、季線間狹幅盤整，呈個股表現。領先突破的強勢股回跌後輪流反彈，操作上勿追高殺低，航運族群可利用反彈減碼外，短線也可留意矽統、祥碩、華泰、笙科、易華電、聯電及宏觀等。

此外，本周納入投資組合的怡華，轉型土地開發，南部及宜蘭推案陸續入帳，股價可望續攻。