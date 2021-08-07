OFFICIAL: Superman Returns pic.twitter.com/91PYrUzWLi — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 6 2021

隨著湖人7日正式官宣「魔獸」霍華第3度回歸，眼見下個球季湖人擁有詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克、安森尼與他自己的超級豪華陣容，讓霍華不禁自誇，「很難想像湖人這個陣容並非在打全明星賽或打奧運比賽，也不是那種公益慈善賽。」

「今年我們每個人都會在場上努力，且相互理解是來奪冠的，這是非常棒的任務，」霍華表示，「就算我們平均年齡是聯盟最高的，我卻不認為健康是我們的問題，我們都已經擁有一個全新的開始。我愛這座城市，也愛在這裡贏球的機會。」

湖人今天把霍華、安森尼、韋斯布魯克、阿里查、納恩、艾林頓、蒙克等簽約球員正式官宣，更宣布跟總教練佛格完成續約，接下來就等全新球季開打，屆時就可以一睹這個湖人全新豪華陣容的威力，阿里查也暢談自己選擇重返湖人理由。

「老實講，我真正想去的只有兩個地方，邁阿密是一個，洛杉磯是另外一個，」阿里查表示，「在NBA打這麼久了，我們都做了一些很了不起的事情，看到所有這些人聚集在一起，所有這些人的天賦結合在一起，我認為這將會相當驚人。」