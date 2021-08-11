暑假大片《玩命關頭9》讓台灣影迷久候多時，終於在11日正式上映，不少影迷搶在首日就進戲院朝聖。值得一提的是，美麗華大直放映的IMAX版本更加映《侏羅紀世界：統霸天下》精彩特別片段，粉絲可在《玩命9》的IMAX版本前一睹為快。該片全球累積票房更高達6.62億美金（約台幣184.2億元），成為今年全球最賣座的好萊塢電影。

片中除了玩命「家族」成員回歸演出，影后莎莉賽隆也再度詮釋反派「賽芙」，她為這個反派角色詮釋得充滿了可怕的威脅性和迷人的魅力，可能是系列中最狡猾和最聰明的大壞蛋。特別的是，她在《玩命9》行動雖然受到限制，但總是在暗中盤算和操弄一切。莎莉形容：「賽芙其實一直都在為自己打算，不管她在某個時候似乎是站在某一方，她最終絕對不是任何人的盟友」。

賽芙在就像個傀儡操縱大師，總是領先她的獵物好幾步，她在《玩命9》很陰險狡猾地在唐老大的弟弟雅各心中種下疑神疑鬼的種子，然後展開她自己的計劃，目的是打敗唐老大和他的團隊。沒有人真正知道她到底站在哪一方，她唯一的目的就是得到她想要的，而且一定會不擇手段，莎莉也表示：「能夠飾演一個角色，隨時都能運用各種陰謀詭計奪走她想要的東西，這真的很棒。」

此外，賽芙在電影中的造型也有改變，她不再頂著上一集的金色髒辮髮型，反而留著一頭幹練犀利的現代風格短髮，莎莉和服裝設計師桑雅米蔻維奇海斯特地讓賽芙這角色，在片中穿著一身暗黑時尚設計師瑞克歐文斯設計的服飾，這包括一件寬鬆的黑色外套，裡面是一件具有層次感的無袖背心，再搭配一件血紅色的皮褲，全新造型美學就和她這個人一樣既多變又難以捉摸。《玩命關頭9》全台上映中。