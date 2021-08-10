好不容易等到能跟好友「小皇帝」詹姆斯並肩作戰機會的「甜瓜」安森尼，10日接受《The Athletic》記者歐蘭姆訪問，談到這次加盟湖人契機是因詹皇的一段話，「他告訴我，我們聯手打球的時機已經到了，我們必須讓這種情況成真，我們需要你！」

安森尼強調，其實多年來他跟詹姆斯都在一直開玩笑，討論兩人同隊打球的可能性，如今終於成真之後，安森尼表示自己是帶著贏下總冠軍的目標加盟湖人，「總冠軍是我唯一缺少的東西，這是一件讓我晚上失眠的事情，因為我從未拿過總冠軍。」

不過安森尼已經年滿37歲，加上湖人補強陣容平均年齡偏高，讓外界不斷批評湖人是「老將軍團」，安森尼卻不以為意，「我們才不會在乎這個問題，我們會創造屬於自己的故事，說到最後這只是籃球。」他也強調自己並不在乎先發或替補。

湖人目前除了安森尼，更獲韋斯布魯克、霍華、阿里查、艾林頓、納恩、蒙克等新援加盟，搭配原有的詹姆斯、安東尼戴維斯、馬克蓋索、荷頓塔克等人，整體戰力已經相當豪華，只要他們有辦法成功整合，或許安森尼終於可以一圓奪冠美夢。