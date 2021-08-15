世界足壇最近掀起了一股梅西(Lionel Messi)旋風，因為在前陣子他離開老東家巴塞隆納轉投巴黎聖日耳曼，讓法國巴黎掀起浪潮，而且他也將和隊上大將內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成傲人的鐵三角，實力足以衝擊法甲冠軍和歐冠，讓全世界球迷都相當期待。

https://t.co/zFQW6CO87H — Yousuf Almoghni - يوسف المغني (@YousufAlmoghni) August 14 2021

在飛往巴黎前他也在巴塞隆納開了一場發佈會，其中當然是與待了21年的老東家道別，在8月8日那天梅西在講台上留下了男兒淚，相信要離開這個待了多年的地方想必非常捨不得，就在他哽咽落淚時台下的妻子為他遞上紙巾擦淚，讓他繼續進行談話。

而梅西的個人價值就是如此可怕，最近據媒體報導，他擦過的這張紙巾目前已在名為《Mercado Libre》的阿根廷網站上拍賣，價格竟然高達100萬美元(約台幣3000萬)，這真的讓人無法置信，要說球衣、球票能炒到天價不意外，這小小一張紙巾真的有人要買嗎？

最近梅西加盟巴黎後，巴黎商店也很快推出他的30號球衣，才上線幾秒鐘就賣到斷貨，可見世界球王的魅力有多強大，另外他的加盟也讓巴黎主場球票暴漲，據法國媒體報導梅西首戰的票價已全賣光，連球場角落區域的票價都要800歐元(約台幣2萬5)。

當然如果認清梅西是全世界身價最高的運動員，那這些就不讓人意外了，在NBA也曾有過類似紙巾的拍賣品，不過這個東西可能更讓人驚訝，獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)曾在一場比賽中咀嚼口香糖，賽後這塊口香糖被放到罐子裡拍賣，只能說運動場上什麼事都有可能發生！