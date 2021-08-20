《華爾街日報》援引知情人士報導，亞馬遜打算開設類似百貨公司的大型零售店。

報導指出，第一批亞馬遜百貨公司中，有一些將開在加州和俄亥俄州。這些大型零售店佔地約為3萬平方英尺，大約是一家柯爾百貨公司（Kohl's）或TJ Maxx的規模，但大約只有傳統百貨公司的三分之一左右。

在亞馬遜先以其電商事業從現有對手搶占了零售版圖後，此舉將成為該電商巨頭進軍實體零售店所進行的最新實驗。亞馬遜最近已經超越沃爾瑪，成為在中國以外，全球最大的零售商。

亞馬遜準備開設百貨公司、進一步拓展實體零售市場的消息震憾整個零售業，被認為將首當其衝的大型百貨業者Target、Bed Bath & Beyond和百思買（Best Buy）周四股價全面走跌。

但沃爾瑪終場上漲0.68%。

亞馬遜對此表示，公司不對傳聞和臆測發表評論。

近幾年來，亞馬遜除了收購了全食超市（Whole Foods Market），並開設了實體書店、以亞馬遜為品牌的雜貨店和無收銀員便利商店。實體店的固定成本雖然較高，但可以吸引更多關注，也可以讓消費者擁有直接的體驗，如試穿衣服等。《華爾街日報》報導，開百貨公司將有助於亞馬遜銷售更多服裝和科技產品。

亞馬遜進軍百貨業，勢必給已經陷入掙扎的零售業帶來更大的壓力。曾是美國最大連鎖百貨商店JC Penney，以及精品連鎖百貨公司Lord & Taylor和Neiman Marcus，都是去年申請破產的零售商之一。Nordstrom和梅西百貨（Macy's）則透過持續不斷的投資來吸引新客戶，包括開設規模較小的百貨公司，以及改善電子商務事業。