因應行政院23日宣布自7月27日起，調降疫情警戒標準為二級，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排；展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

文化部長李永得指出，自7月27日起表演場館可開放觀眾入場，座位安排採間隔座，他指出依CDC原本的期望是採梅花座，但估算「梅花座最多只能賣到4成，間隔座能賣到5成」爭取較多觀眾入場，但仍要求保持適當距離，不設搖滾區，第一排觀眾與舞臺前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

此外，表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

在展覽場館部分，每一時段不受100人上限，可以場館大小但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。對於業者關注如藝博會、拍賣會等，亦與表演藝術演出者相同，若因工作需要時可不佩戴口罩。

另增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制，超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。李永得強調，根據CDC之前二級警戒時的指引，戶外活動以不超過500人為限，惟目前剛解除三級警戒，仍以減半的250人為限，試行情況若良好，後續可望恢復為上限500人。

「大家可以做演出準備，一些成本上的費用，文化部會想辦法協助。」儘管現階段的開放措施，仍有不少表演團體指出不敷成本，文化部長李永得則承諾，接下來的紓困，文化部會努力協助。