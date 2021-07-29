疫情年代，為表演團隊找出路，文化部和國家表演藝術中心、國家兩廳院推出「藝FUN線上舞台計畫」，未來觀眾若因安全考量，可選擇購票在線上欣賞劇院現場節目轉播，演出票房同樣歸團隊，文化部長表示，團隊因轉播而衍生的製作費，將由政府補助。

李永得表示，線上直播和在劇場演出不同，必須要有另外的專業攝影團隊，「這對表演場館和團隊是另外的負擔，「政府有責任鼓勵大家一起來做虛實整合，所以多出來的成本由政府吸收。」

李永得表示，在疫情沒有降到一級正常演出之前，現有的間隔座、梅花座數量，對表演團隊來說也是損失，「在收入有限的狀況下，成本沒有減少，對團隊來說經營成本變重，這部分也是由政府補貼。」

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，5月三級警戒以來，光是兩廳院售票系統就有1089場節目取消，影響很大，虛實整合平台不只是因應疫情，也是為了未來做準備，「目前台中歌劇院有線上藝Fun劇場，高雄衛武營國家藝術文化中心有線上微型演出徵選，現在『藝Fun線上舞台計畫』由國家兩廳院主責，為表演團隊創造另一種可能。」

春河劇團執行長郎祖明表示，線上線下虛實整合平台，對團隊而言，增加的成本是攝影設備、串流和網路的成本，「未來在票價上要有完整規劃，必須衝觀眾數量，例如，一場在國家戲劇院的演出，有1500個席次，假設觀眾負擔一張1000元，總收入為150萬元，在線上要達到150萬元，假如一張票為200元，得要衝到3萬人。」

此外，由於先前有表演團體在線上播映舊作，遭到盜錄，「藝FUN線上舞台計畫」勢必也會遇到同樣的問題，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「預防盜版有很多方式，像是加上浮水印，會是一個方法，這也很考驗觀眾的道德。」在版權方面，劉怡汝表示，演出會使用到的音樂和影像等版權，也會先由團隊處理好。

關於直播會遇上的斷線、斷訊等意外，果陀劇場藝術總監梁志民表示，「如果真有這樣的狀況，會有因應機制，例如：讓觀眾再觀看錄製播放。」此外，影音串流多有回放機制，或是限定觀賞時數，劉怡汝表示，這些團隊都會在設計節目時會一併考量。

「藝FUN線上舞台計畫」共有兩階段，包括示範演出及公開徵件，示範場次將提供場地、演出製作轉為線上演出調整費、直播、錄播攝影等相關經費。

目前邀請參與的示範演出團隊，包括果陀劇場、故事工廠、龍潭愛樂管弦樂團、對位室內樂團、尚和歌仔戲劇團、台灣絃樂團、春河劇團、拉縴人文化藝術基金會、滯留島舞蹈劇場等，都是因三級警戒而取消在兩廳院或衛武營演出的團隊。8月7日由果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》打頭陣，8月15日為故事工廠的《莊子兵法》。

公開徵件自即日起至8月22日截止，預計9月1日前公布入選名單，獲選團隊將於11月底前完成線上售票演出。