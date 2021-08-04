新型救難艦今開工，提升海軍救難能量，台船董事長鄭文隆及海軍司令劉志斌金共同主持。（台船提供）

台船承接海軍「新型救難艦」建造案今（4）日在台船董事長鄭文隆及海軍司令劉志斌共同主持下開工，該案去12月4日簽約，合約交期2023年8月4日，全案價金29.75億元，今開工後預計可申領第2期款2億餘元，為台船挹注營收。

國防部去年12月2日決標公告「新型救難艦建造案」，台船為得標廠商，這是繼新型兩棲船塢運輸艦後，台船再次為海軍打造軍用艦艇，以響應「國艦國造」政策；該艦由台船高雄廠負責建造，預定簽約後32個月內完成交艦。

台船指出，該新型救難艦為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案；全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，滿載船速18節。

新型救難艦特色為電力推進系統搭配減速機及可變螺距車葉（CPP），並配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，另針對本型艦特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具（ROV）及釋放回收系統。

主要任務為拖帶、救難與水下作業，配備有先進的救難系統，水深可達100公尺的潛水作業系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具系統（ROV），將可提升海軍救難能量。

值得一提的是，該艦艦內外通訊整合系統（ICS）及全艦資通網路系統將由船廠規畫設計及施工，採用三階式雙環光纖骨幹網路架構設計，具有網路管理功能，並與中科院委製之整合艦橋管理系統（IBS）建立相關介面需求整合。

台船也強調，為有效執行建造管理及交艦後相關保固責任，提供完整維修史略紀錄，特別導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，為國艦國造「造修合一」做好準備。