美國海軍最新超級航艦-福特號(USS Gerald R. Ford CVN 78)，於8月8日在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)的外海，完成第3次衝擊試驗，標誌著該艦的全船衝擊試驗 (FSST) 已全部結束，軍艦對突發衝擊力的承受能力足夠，確保在激烈海戰的狀況下，也有不錯的存活力。

防衛世界(Defense World)報導，在為期4個月的測試中，這艘航空母艦經歷了3次 、40000 磅(18143公斤)的水下炸彈爆炸影響，每一次的爆炸，還逐漸接近軍艦，因此所承受的衝擊力也就愈來愈大，到了第3次衝擊試驗時，爆炸點僅離福特號幾十公尺，這種衝擊試驗，是為了確知艦體的強韌程度、軍艦內部設備、管線與儀器能否在爆炸衝擊力下仍然安全無恙並能持續有效運作。

美國海軍未來航空母艦計畫辦公室主管-布萊恩·梅特卡夫 (Brian Metcalf) 說，「海軍應用先進的電腦模擬、在造艦時期就在電腦上分析了，確保福特級在初始狀態就能經受住嚴酷的戰鬥條件。」

Third and Final Shock Trial Event For USS Gerald R. Ford (CVN 78)

不過，福特級主要的挑戰不在堅固程度，而是新式設備的可靠程度，福特級最大的改良有電磁彈射器與彈藥庫自動運輸系統，這2個新設備是以往的尼米茲級航艦沒有的，但是目前仍有可靠度不足，間隔故障率太高的隱患。

福特級將進行為期6個月的計劃增量可用性(PIAPlanned Incremental Availability)，隨著 PIA 開始，造艦團隊將進行各種詳細檢查， 並在 2022 年正式部署之前，繼續進行設備的改進與維護工作。