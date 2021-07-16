每個人都希望自己能夠遇到性格互補、三觀一致的伴侶，能與愛的人共同經營好一段婚姻，是一件非常幸福的事情。搜狐網命理專欄點名，獅子座、天秤座、巨蟹座的人會在今年8月桃花朵朵開，有機會邂逅理想對象，可多留意身邊的桃花。

▍1.獅子座

獅子座給人的第一印象就是霸道，個性強勢又直接，他們除了事業心很強之外，也很熱衷於發展感情生活。其實獅子座的人氣向來都不錯，他們身邊從來不缺追求者，加上今年他們的桃花運極好，可以好好準備談戀愛，將會遇到不少好對象，想脫單絕對不是夢，一定要好好把握機會！

▍2.天秤座

在8月，天秤座的愛情運相當不錯，若有想表白的計畫，只要大膽嘗試，就有很大的成功機會，可在感情上有新的收穫。但如果是已婚人士，異性緣太好可能會替自己造成一些困擾，建議在與其他異性相處的時候，一定要保持距離，不要有太多私下的聯繫，以免造成雙方的誤會，也讓自己的婚姻受到考驗。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的愛總是非常堅定，一旦喜歡上一個人，他們就會不離不棄，希望與對方白頭偕老，因此，在12星座中，巨蟹座往往會是最早步入婚姻、成家立業的人。在進入8月後，屬於巨蟹座的緣分會正式到來，旺盛的桃花運和貴人運有如神助，可望出現很多發展機會，建議單身者多多參加團康活動或朋友聚會，藉此開拓社交圈，很快就能脫單。