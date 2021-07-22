國內疫情延燒，政府也加大疫苗採購數量和疫苗接種速度。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，若照疫苗規劃期程來看，BNT疫苗在9月中後就會依序進台灣，而從中可以看出蔡英文總統最在意2件事，第一是，蔡總統要顧年輕人選票，第二，是要護高端疫苗。他強調，八月打高端，九月BNT，年底還有莫德納，照這個劇本走下去，等到疫苗施打超過群體免疫門檻的六成之後，蔡總統的民調，很有機會，又將緩緩回升。

黃暐瀚今(22日)上TVBS政論節目「新聞大白話」，對於羅秉成表示，政院完成3600萬劑莫德納疫苗採購，任何的疫苗採購，不管三捐贈單位、兩專案，或是政府採購的疫苗，都沒有保證交貨時程的約定。對此，黃暐瀚表示，蔡英文總統的規劃，他兩句話就可講完，第一是「護高端」，第二，是「顧選票」。黃暐瀚解釋，蔡英文總統最在乎的就是年輕選票，她能拿到817萬票，就是因為年輕人投票率比過去想像中的經驗都還多，所以跟年輕人有關的，她就會有反應。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚舉例，就好比台灣羽球球后，世界排名第一的戴資穎搭經濟艙事件，年輕人就很在乎戴資穎遭受的不公平待遇和蔡英文說話不算話，所以蔡英文才會火速道歉。此外，大學生打不到疫苗，那更是重中之重，BNT疫苗將來進來之後，很多國、高中生家長安心了，但民進黨立委羅致政有關心到一個問題就是，若讓18歲以下族群先打BNT疫苗，那20-39歲這個青壯族群就會變成被遺忘的族群，他強調，因為現在40歲以下的族群，除了少數第9類慢性疾病能先打，其他大部分根本沒有疫苗能打。

黃暐瀚也說，若照規劃，現在60-80歲的高齡長輩族群都陸續施打AZ和莫德納疫苗了，以後高中以下也要打BNT疫苗，那先前20-40歲投給蔡英文的年輕人和大學生要怎辦？所以蔡英文才會定調BNT疫苗開放到18歲施打，且一定要讓這些人能打到，因為18歲的年輕人2年以後就可以選總統了。

黃暐瀚也指出，因為1500萬劑BNT疫苗9月中就會循序進來台灣，政府將採平均分配、同步到貨、中央統籌，而8月到9月中這段空窗時間，就是靠國產高端疫苗，黃暐瀚說，蔡英文在6月10日高端解盲記者會，曾強調，會以「國際最嚴格標準」，但在臉書PO文卻僅提到，會依據法律和科學標準把關，拿掉「國際」2個字，但仍會以「安全又有效的方法」，來製造、施打。黃暐瀚問大家，那現在有沒有開始製造？等於總統認證，挺高端、顧選票，就是要顧年輕的族群。

對於可能有人會有疑問，若打高端疫苗，不慎打出問題該如何是好？黃暐瀚說，他雖然沒有證據，但他推測，第一，顯然有相關的醫療人員告訴蔡總統，可以大膽的開放該疫苗施打，因為現在沒打疫苗的族群就是20-40歲的年輕人，第二，高端是蛋白質次單元疫苗，對人體的不良反應是最低的。也因此，雖然在接種人體後，效果沒有國際疫苗那麼好的防護力，但是相較AZ疫苗而言，不會有那麼多的死亡案例出現，所以，8、9月這段時間，在BNT疫苗進來之前，這端空窗期就是靠高端來補上。