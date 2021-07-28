國民黨出示外交部電報，揭露政府要求駐外館處詢問9個友邦接受高端疫苗的意願，竟然要把二期人體試驗未完全解盲，三期試驗根本沒做的疫苗送給友邦；對此，資深媒體人趙少康砲轟，民進黨不是對高端疫苗的效力自我感覺良好，就是看準國人不願意打，得替已經簽約購買的剩餘疫苗找出路；但若未來害友邦因高端疫苗染疫，民進黨能負責嗎？

趙少康今(28)日在臉書中指出，民進黨看不起的大陸疫苗至少有通過WHO認證、日本不打的AZ疫苗，也有WHO批准使用；但是民進黨打算送人的高端疫苗卻甚麼都沒有，甚至二期人體試驗10月才會完全解盲 ，三期人體試驗更是根本還沒開始，這種疫苗我們都敢拿出來做外交，想送給9個友邦，「真是標準的以鄰為壑。」

趙少康表示，蔡政府趕著通過高端疫苗的緊急授權EUA，還提早下訂500萬劑，後續可能再買500萬劑，但是國人對高端疫苗的信任不足，目前登記施打的數字也相當低，政府拿公帑買疫苗，現在卻準備拿來送人，難道是為了搞「疫苗援外」，然後做大外宣、大內宣嗎？而如果最後證實高端的保護力不佳、解盲失敗，蔡英文負得起讓友邦人民染疫的道義責任？國家信譽和生技產業發展受挫的責任，蔡英文、陳時中和吳釗燮，你們能負責嗎？

而對於國民黨的相關指控，外交部指出，絕無幫任何特定廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外。即使未來我國有疫苗援外相關規畫，也將以外交部的援外預算支應，不可能挪用國內採購疫苗的經費，外交部對於這樣的不實指控感到遺憾。