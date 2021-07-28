中央日前突然下令停打國高中教職員，引發外界爭議，不過台北市從周一開始如期幫國高中教職員施打疫苗，對此，台北市副市長蔡炳坤說，與教育部有充分討論，蔡透露，連預約系統的疫苗也有不足，台北市預約從7月30日至8月3日已達8萬多人，中央只能給6萬多，接到通知後真的是震撼教育，北市緊急請疾管科清查，拿出2萬多劑來補，8月4日才會核發下一批疫苗。

蔡炳坤今到花博爭豔館視察國高中職教職員疫苗施打狀況，他提到，外界評論國高中老師施打疫苗太早，離9月1日開學有段時間，但老師並不是9月1日當天才到學校，教職員必須回到學校備課、行政準備，因此在此階段完成疫苗施打很重要。

蔡炳坤指出，疫苗不足不只國高中老師，連預約系統的疫苗也不足，下一批核發的58萬劑疫苗，要8月4日才會配發到各縣市，接到通知後真的是震撼教育，以台北市為例，預約系統第四波開始預約為27至29日，都規畫好了．這波的疫苗量能為17萬劑，但昨天接到通知中央只能核撥6萬劑，怎麼辦？這個會鬧出很大的問題。

蔡炳坤指出，台北市緊急清查7月30日至8月3日預約系統，已有8萬多人預約，不能失信於民，因此，先停止預約，解決疫苗不足問題，請疾管科清查，拿出2萬多劑來補，等8月4日下一波疫苗核發後，8月4日至6日會再開放預約系統，補滿17萬人的量能。

蔡炳坤說，台北市最配合中央，從第二波13萬多量能、第三波14萬多量能，都如期完成施打，而第四波決定提升量能，沒想到疫苗有限，因此昨天緊急跟行政院和CDC莊發言人、唐鳳政委辦公室做緊密的討論，解決問題。