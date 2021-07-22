面對現實的社會，有些人習慣用狡詐的手段來武裝自己，避免受到傷害。星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、金牛座、雙子座的人性格最狡猾、奸詐，如果傷害他的利益，他會加倍回擊，徹底擊潰對手，因此千萬不要輕易得罪他，否則後果將不堪設想。

▍1.天蠍座

天蠍座性格敏感、悶騷，同時又非常極端，有仇必報，絕對不會忍氣吞聲，如果被傷害，他們還會把這個仇恨放大，然後找機會狠狠的回擊，他們警戒心很強，為了避免自己遭受攻擊，會顯得特別狡猾、奸詐，雖然這些都是為了保護自己，但有時強烈的不安會驅使他們使出可怕的手段，遠遠超過自衛的範圍，造成對手極大的傷害。

▍2.金牛座

金牛座性格踏實，頭腦聰明，他們會從一次又一次的失敗中記取教訓，讓自己不斷的蛻變，最後成為一個無堅不摧的人。金牛座對於追逐名利和金錢非常執著，為了獲取更多利益，他們不得不偽裝自己，使出狡猾、奸詐的手段，才能在險惡的社會中生存，達成自己的目的。不過很多時候金牛座內心其實感覺很苦悶，渴望展現真正的自我，不需要再偽裝。

▍3.雙子座

雙子座的個性本來就有很多面向，他們思路很靈活，處理事情時冷靜又理性，玩心機對他來說易如反掌，與他共事時千萬不要耍手段，否則將會立刻被看穿，他們將會不顧一切的反擊，使盡狡猾、奸詐的手段，讓對手完全沒有回擊的餘地，他們敢愛敢恨，從來不會給自己任何束縛和枷鎖，和他爭鬥的下場非常可怕，千萬不要嘗試。