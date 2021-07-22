第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續往台灣靠近，中央氣象局表示，過去幾小時中，北海岸、馬祖已有觀測4-5米浪高，今天西半部、東半部都有8-10及強陣風，由於烟花目前仍有增強空間，加上北台灣降雨明顯，今天要特別留意強風與大雨；此外，明後兩天颱風最接近台灣，但預估颱風路徑將在明天快速北轉，今日發布陸上警報機率並不高。

氣象局預報員謝佩芸表示，烟花目前位在台北東方490公里海面上，暴風圈半徑200公里，由於導引氣流不明顯，未來颱風移動速度相當緩慢，預計明天早上位置仍位在宮古島南方海面，目前所在海域的海溫有利其持續發展，今天之內仍有增強空間，但影響台灣時預計仍維持中度颱風機率較高。

過去幾小時中，北海岸、馬祖地區已觀測到4-5米浪高，東半部也有3米高，今天西半部、東北部、東半部都有8-10及強陣風，隨著明天北方太平洋高壓北退，烟花將加速北轉，預計明後兩天將通過台灣東北方外海。

謝佩芸指出，目前預估暴風圈邊緣會對雙北和東北部相當接近，但若是明天北轉角度稍微偏東，暴風圈範圍就不一定會影響到北部陸地，因此今天發布陸上警報的機率並不高，要視明天北轉角度再來評估。

周五、周六是颱風影響台灣最明顯的時候，北部山區甚至有豪雨等級以上降雨出現，中南部隨著時間推進，晚間降雨機率也會提高。

今天天氣部分，目前颱風外圍環流已經為北台灣帶來一陣陣的降雨，由於易有短延時強降雨，氣象局已針對今日新竹縣、苗栗縣山區發布豪雨特報；台中以北、宜蘭山區則有局部大雨發生的機率，中南部也有間歇性短陣雨。

此外，受颱風外圍環流沉降影響，氣象局也已針對今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，金門縣地區發布高溫黃色燈號，請民眾特別注意。