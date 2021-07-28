投信法人指出，台股進入財報公布及法說會旺季，變數增多，另一方面，美國就業情況持續回溫，支撐經濟成長加速，市場普遍預期縮減購債規模將於第三季的全球央行年會中提出，為股市增添亂流，研判近期台股大盤將以震盪格局為主。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股波段漲多，任何雜音將使震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上，且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件後市表現。

野村台灣高股息基金經理人柯淑華表示，亞洲國家還陷在疫情泥沼中，加以企業進入第二季財報公布密集期，市場將隨財報數據來驗證股價是否合理，台股短期面臨調整震盪。在選股難度提高下，可稍拉長投資觀察時間，在市場震盪回檔之際，可選擇下半年到2022年仍看好之產業個股擇機介入。