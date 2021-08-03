航運海今（3）日依然是多空交戰劇烈，指數忽漲忽跌，電子股則在半導體族群的力挺下，多維持在平盤榮面，電子股扮演市場指標，約維持吸金五成，穩住大盤指數今天在17500點附近震盪，也不致大跌，不過，由於航海王不再吸金，整體市場成交值明顯萎縮，至11點20分時，成交值僅有2400多億元，市場估計，今天量能可能只有3800多億元。

至上午11點20分左右，以上市28類股來看，電器電纜表現最優，大漲超過3.5％以上，其次為受惠於解封後商機的貿易百貨股上漲逾2％，再來是航運股也上漲1.5％以上，再來是傳產的水泥，以及屬於電子族群的半導體股、通信網路、電子通路、資訊服務等維持小漲格局，因而推升電子類股指數多守在平盤上。

電子股今天成交值也明顯減少，但到11點20左右，成交值占比還是力守在五成附近，主要因美國科技股獲利表現優，激勵美國費城半導體近日來表現強勢，此外，那斯達克指數也維持強勢格局，對台股電子股有所激勵。