微軟第四財季獲利和本季營收展望優於市場預期，周二盤後股價由跌轉升，目前小漲0.16%，稍早漲1%。

微軟公布，第四財季（截至6月30日）營收年增21%，為461.5億美元，超出市場預期的442.4億美元，並創下歷史新高。其營收成長力道優於前一季的年增19%，並已至少連續15季實現雙位數的增長。

第四財季淨利年增47%，為165億美元。調整後每股盈餘2.17美元，優於分析師預期的1.92美元。

與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）競爭的Azure雲端事業，第四財季營收年增51%，優於市場預期的成長力道將從上一個的年增50%放緩。若按固定匯率計算，該部門營收年增45%。

微軟財務長Amy Hood在法說會上表示，第一財季以固定匯率計算的Azure營收增長力道可望保持和前一季差不多的水準。

受到晶片供應短缺影響，Surface電腦銷量減少20%，較4月份預估的下滑約15%惡化。

Xbox遊戲機銷售增長，帶動部門營收成長172%，並帶動個人運算部門（包括Windows軟體和Xbox遊戲機）營收成長9%，為141億美元。但新冠疫情對微軟的影響有利有弊，其第四財季Xbox內容與服務營收下滑4%，因為去年同期在疫情高峰時大幅成長了65%，不利於今年的比較結果。

包括Azure公共雲、Windows Server、SQL Server和GitHub在內的智慧雲（Intelligent Cloud）第四財季營收年增30%，為173.8億美元，優於市場預估的163.3億美元。

至於第一財季展望，微軟預估生產力和業務流程（Productivity and Business Processes）部門營收將介於145億～147.5億美元，優於市場預估的140.7億美元。微軟預估智慧雲部門第一財季營收介於164億～166.5億美元，超出市場預估的157.1億美元。更多個人運算（More Personal Computing）部門本季營收預估介於124億～128億美元，其中值略低於市場預估的126.7億美元。