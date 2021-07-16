面對壓力及負面情緒，每個人都有各自不同的抒發方式，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，射手座、牡羊座、摩羯座的人在7月下半月容易破財，恐因生活或工作壓力大，導致暴飲暴食、強迫性購物，建議好好分配生活中的各項開銷，才不會疫情還沒結束，就因亂花錢變成窮光蛋。

▍Top3 射手座

在7月下半月，射手座的人在生活及工作方面的壓力會相當大，他們熱愛藉由吃東西來宣洩負面情緒，因此會花很多錢在吃吃喝喝上面，透過獨自享受美食，放鬆過於緊張的心情。

▍Top2 牡羊座

牡羊座的人個性大方直接，交友圈很廣，他們不僅對朋友很好，也從來不會虧待自己，因此當心情煩悶或壓力不斷上升時，他們就會透過瘋狂購物來抒發壓力，一旦開始血拼就停不下來，忍不住越買越多，尤其到了7月下半月，極有可能出現一次性大量爆買的狀況，買完後又會後悔，建議下手前三思，不要衝動購物。

▍Top1 摩羯座

摩羯座天生冷靜內斂，做任何事情都很理性，是情緒很穩定的人，但當他們心情不好時，就會變得異常大方、很愛花錢，會立刻購入想要的東西，完全不考慮價錢或實用性，尤其看到網路推薦奢華又不貴的商品時，更會理智線斷裂，很可能一不小心就把信用卡刷爆，與平常務實的形象判若兩人。