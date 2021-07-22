據傳台北市長柯文哲團隊有3條管道洽詢疫苗，柯22日下午在防疫記者會證實，今年5月中疫情爆發時全台缺疫苗，他的確透過各管道要向全世界尋求買疫苗的機會，但現在鴻海、台積電、慈濟已買1500萬劑BNT，北市動作才停；至於買第3劑，等今年12月才會確定。

據悉，柯文哲第1條管道是由副市長蔡炳坤牽線一家中部大醫院採購，第2條管道是民眾黨前中央委員周鐘麒媒合希望購買美國大廠Novavax疫苗，還有意找新北市府合作，第3條線是衛生局透過國內一家藥廠購買，但又傳出府內不想買BNT疫苗是為了不要跟大陸扯上邊。

柯文哲證實，今年5月中因疫情突然爆發，台灣幾乎沒疫苗，當時的確透過各管道向全世界尋求買疫苗的機會，但現在鴻海、台積電、慈濟已買1500萬劑BNT，北市動作才停。柯還說，像慈濟在台灣最中性，因宗教不涉政治紛爭。

至於北市何時自購第3劑疫苗，柯說，等今年12月要編列預算時才會確定，還在觀察。

南韓大邱市長權泳臻向德國民間管道購買疫苗，卻被南韓政府質疑是來路不明，北市若要自購疫苗，如何預防詐騙？柯說，鴻海、台積電、慈濟都有套標準程序，他若真要買，也會按照標準程序申請，給中央審核。

北市警消預約不到第2劑，希望專案接種，蔡炳坤表示，警消在防疫第一線很辛苦，會統一為他們造冊，並在花博接種第2劑，這都在規畫中，重點是疫苗由中央分配，他已將這請求提供給CDC疾管署，希望疫苗不用撥到醫療院所，因撥過去，警消還要個別去預約接種，對勤務來說是一大挑戰，因此努力統一接種是最好的方式。