當真愛來臨時，好桃花擋都擋不住，一切都不用費力，自然可以水到渠成。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，生肖猴、蛇、雞、狗的人下半年最有閃婚運，不僅能遇到命中注定的摯愛，順利脫離單身行列，更有機會步入禮堂，迎接雙喜臨門的好運。

▍第四名 生肖猴

在下半年，生肖猴的桃花運爆棚，身邊不少追求者或是約會對象，都會是你夢寐以求的理想型，可擺脫先前苦等桃花的窘境。如果對方的攻勢太過猛烈，也千萬別被嚇到，不妨試著敞開心胸、順其自然互動，你會發現正緣桃花就在燈火闌珊處。有伴的你，若有了想婚的念頭，可以主動向伴侶提出，可望在年底步入禮堂。

▍第三名 生肖蛇

在下半年，生肖蛇的人六合婚運旺，遇到的桃花都是理想的結婚對象，在農曆9月期間，若有人幫忙牽線，可別錯過任何聚會，有可能會遇見各方面條件都很優秀的人，就像是命中注定的另一半一樣，你們將會迅速墜入愛河，與對方決定牽手一輩子。

▍第二名 生肖雞

在下半年，生肖雞的感情世界將出現轉變，有機會透過老朋友或親戚介紹來認識新對象，天注定的緣分會讓你們看對眼、愛得濃烈，相當惹人稱羨。有伴的你，與另一半認定彼此就是此生的唯一，可把握農曆11月前後的好日子，在年底前邁向新的人生階段。

▍第一名 生肖狗

在下半年，生肖狗的感情路一帆風順，若是單身者，愛情運如有神助，不必刻意尋找，就能在便利商店、公車或大街上邂逅一拍即合的好對象。有伴的你，可以找到機會好好修補感情中的裂痕，讓感情變得更加甜蜜穩定，因此產生想婚的念頭，艾菲爾老師表示，別錯過農曆10月的好時機，若想同時生子來個雙喜臨門，就要加把勁！