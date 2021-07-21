來到7月底，運勢命理網站「知命命理」公布近日貴人運暴漲的生肖，生肖屬兔、龍、馬、雞、豬的人在月底這段時間貴人運特別旺，遇到困難將有人主動出手相助，財運、事業運跟著水漲船高，賺錢順順利利。

▍1.生肖兔

屬兔人月底有「三合貴人」出現，做什麼都心想事成，一帆風順，關鍵時刻有人出手相助，可逢凶化吉，各個方面都能如意，做生意的人會遇到貴人主動拜訪，得到合作的機會。上班族可遇到新的機遇，前途更上一層樓。

▍2.生肖龍

屬龍人有「官星遇劫」運，事業上有人幫忙，升職、加薪迅速，前途一片光明。有機會施展能力，只要堅持下去就能看到成果。把握機會好好表現，名譽會得到提升，事業運勢好，能獲得長官重視，負責重要專案。

▍3.生肖馬

屬馬人聰明伶俐，心胸寬廣，出門在外人緣特別好。月底正值「六合貴人」之吉運，吉星高照，鴻運當頭，做事非常順利，有貴人扶持，一舉成名。精力充沛，信心十足，好運來關照，一切都順順利利。

▍4.生肖雞

屬雞人立定目標後喜歡提前規劃，一步一腳印的為心中的夢想努力，因此時機到來就能即時把握。月底正值「偏財坐梟」運，偏財運上升，貴人主動分享賺錢門路，但切記投資要量力而為、適可而止。單身男性走桃花運，夢中情人到來可主動追求，容易告白成功。

▍5.生肖豬

屬豬人行「三合貴人」之吉運，貴人相助，好運氣多多，月底得貴人相助，接下來的日子平步青雲，工作起來事半功倍，得心應手，會迎來事業上的小高峰。人脈疏通順利，會得到不少滿意的合作機會，賺起錢來也是順順利利。

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