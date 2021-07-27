8月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、龍、羊、蛇、雞的人8月運勢將會大幅好轉，終於能告別霉運，得到翻身機會，無論是財運、事業運都有明顯提升，日子越來越順利。

▍1. 生肖鼠

屬鼠人7月有相剋，容易破財，8月將迎來「三合貴人」之吉運，運勢上會發生很大的變化。好運氣再回來，能得到貴人相助，只要把握時機就能得償所願。工作上稱心如意，得心應手，財運上有貴人指路，富貴有餘。

▍2.生肖龍

7月屬龍人壓力比較大，8月將迎來絕佳好時機，運勢增旺，做事更加自信，可遇「三合貴人」，身邊助力多，貴人運強勁。好運氣攔也攔不住，工作上各個方面能力突出，得到長官重用，容易做出好成績，收入上升，錢包鼓鼓。

▍3.生肖羊

屬羊人8月有「印綬坐傷」運，財運漸漸上升，會有小的偏財運，驚喜來了。收入多於支出，能夠累積財富，屬羊人吉星閃耀，抓住時機 求財順利並且有「紅鸞」桃花入命，單身者異性緣好，有機會談戀愛。

▍4.生肖蛇

7月屬蛇人難有成果，8月將迎來「六合貴人」之大吉運，喜鵲狂叫，一帆風順，生活順風順水，財運亨通，總能遇到賺錢的機會，輕鬆獲利，讓人羨慕。工作積極易有貴人相助，升職機會到來，要好好把握。

▍5.生肖雞

屬雞人8月有「官星遇劫」運，事業運會上升，做事很有成就感，諸事順心，計畫之事也能順利推進，能做出成果，有所收穫。心情開朗，心曠神怡，不管身在什麼行業都順順利利，敢於挑戰自己，越來越有能力，未來一片光明。

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