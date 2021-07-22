中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒至今，而據勞動部近日公布的6月求供倍比（新登記求才人數對新登記求職人數之倍數）僅有1.06，相較上月1.73銳減，為2011年以來單月新低，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌觀察，6月的求職人數相較過去數月並無明顯降低，但求才人數大幅萎縮，主要在住宿及餐飲及零售等內需型產業。

而6月在公立就服機構新增加的新登記職缺行業集中在「公共行政及國防；強制性社會安全」，主要是安心即時上工釋出的職缺。

為協助失業勞工緩解經濟壓力，勞動部加碼2萬000個「安心即時上工計畫」的職缺，並投入資源共計三項措施。勞動部強調，110年6月各公立就業服務機構新登記求職人數總計平均每一位求職者有1.06個工作機會，但截7月16日為止，求供倍數已回升至1.28倍，製造業徵才人數更較6月同期增4432人，顯示就業市場已有築底回溫的跡象。

為鼓勵失業勞工積極尋職、民間企業釋出更多的職缺，勞動部推出「安穩僱用計畫」，只要雇主在9月30日前僱用公立就業服務機構所推介的勞工，即發給僱用獎助，每2個月發給1萬5000元、最高發給3萬元；受僱用的勞工同時也能獲得就業獎勵津貼，每2個月發給勞工1萬元，最高發給2萬元，希望透過獎勵勞資雙方的計畫達到激勵的效果，只要願意踏出第一步就會有改變。

勞動部表示，而「缺工就業獎勵」提供失業勞工投入特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，除可提高受僱機會外，還可申請最高12萬8000元的就業獎勵。