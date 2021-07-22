老蕭今在上海舉辦記者會。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）今22日在上海舉辦記者會，會後以連線方式接受台灣媒體訪問；今記者會上，老蕭宣布將在2022年舉辦全新的「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」，首場明年3月26日在上海登場，目標預計3年達到30場，並將於演唱會推出新專輯；對於全新巡演何時唱回台灣？老蕭的經紀人Summer表示礙於疫情隔離時間、工作人員很難分配，因此先從大陸開唱，「台灣一定會有，明年下半年，台北高雄都會有，是最基本的」。

老蕭新巡演已籌備將近一年，期間他也同步著忙碌著節目錄製與出席活動，問及明年巡演嘉賓，會否找來天王好友周杰倫助陣，老蕭笑回：「他是哥中之哥，弟弟幫哥哥是ok的，但哥哥他要忙帶小孩，賣畫、賣錶。」一旁Summer笑虧「你會被周杰倫打」，老蕭聽聞逗趣表示：「哥（周董）已經是巔峰了，我還在努力，哥哥已經很好，我羨慕他的生活，講到我都快要哭了。」至於返台時間是否已定？老蕭表示：「我希望農曆過年前回台灣，過年再去跟你們（指記者們）一起吃年夜飯。」

老蕭副業品牌眾多，聊起疫情重創台灣各行業，老蕭開設的手搖飲及日本料理副業同樣遭遇衝擊，老蕭正向思考，幽默表示：「受到影響但我會努力撐下去，怎樣都要撐下去，不會輕言放棄，就算犧牲性命。」但他坦言自己其實不太關心副業的財報，大多是透過合夥人得知。

老蕭日前已在大陸完成2劑新冠肺炎疫苗接種，關心蕭爸蕭媽在台注射疫情情形，老蕭表示爸媽已打過第一劑，沒有偏好何種疫苗：「只要能打就趕快去打，能說服你的心就去打，只要能夠對你有幫助，just do it。」經過這次疫情讓他更珍惜一切，「我覺得不想去想那麼多事情，以前真的會把一生的計畫好，疫情之後就覺得要珍惜，珍惜現在、每分每秒，開心勝過一切，計畫真的是趕不上變化」。