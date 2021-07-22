歐洲央行（ECB）周四召開決策例會後一如市場預期按兵不動，基準利率維持不變，總購債規模保持於1.85兆歐元，未來將加速購債，且量化寬鬆（QE）措施至少會實施到2022年3月，顯示貨幣政策走向依然寬鬆。

ECB指出，基準利率將保持於目前甚或更低水準，直到通膨率達到2％，而通膨展望目前仍遠低於該目標水位。