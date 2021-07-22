歐央利率不變 加快購債到明年3月 20:192021/07/22 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）周四召開決策例會後一如市場預期按兵不動，基準利率維持不變，總購債規模保持於1.85兆歐元，未來將加速購債，且量化寬鬆（QE）措施至少會實施到2022年3月，顯示貨幣政策走向依然寬鬆。 ECB指出，基準利率將保持於目前甚或更低水準，直到通膨率達到2％，而通膨展望目前仍遠低於該目標水位。 大陸經濟回歸正常 多元化債市表現吸睛 明仁會喬債 擄人凌虐60小時 #購債 #ECB #基準利率 #歐央 #利率不變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資大賣超 航海王落水 台股市值三天蒸發1.3兆 04:102021/07/22 財經要聞 尖點股東會 通過配發現金股利1.58元 12:512021/07/22 財經 《韓股》財報亮麗 韓股收2個月高 16:322021/07/22 財經 《金融》潛力如20年前的中國 先機、瀚亞同步看好印度 15:072021/07/22 財經 《美股掃瞄》連2漲 三大指數全面收復失土 09:102021/07/22 財經 《國際經濟》2021經濟成長堪慮 印尼利率估不變 11:102021/07/22 財經 陸新增本土病例12例 其中江蘇11例 南京多地調為中風險地區 11:232021/07/22 兩岸 「烟花」颱風來襲 Nissan提供救援協助與優惠維修專案 16:512021/07/22 汽車情報-汽車新聞 《百貨股》宅娛樂發威 富邦媒上半年電玩銷售年增80％ 17:232021/07/22 財經 新冠病毒是自然起源 研究員：武漢P4實驗室從沒發生洩漏事件 11:282021/07/22 兩岸 亞泰、亞泰一轉換債7月23日起預收款券 18:342021/07/22 財經 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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