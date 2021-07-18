有些人天生就很體貼，擅長觀察周遭的人事物，在別人最需要的時候給予關心和幫助；但也有些人不太會看眼色，做的事情、說出的話常常讓身邊的人都氣到不行。搜狐命理專欄近日發文分享，生肖屬蛇、猴、豬和馬的男性比較不懂女人心，常常會把老婆氣到頭頂冒煙。

1、生肖蛇

屬蛇的男性比較不懂得換位思考，容易產生忌妒之心，還常常講出讓人生氣的話語，特別是和老婆有意見分歧的時候，總是會把老婆氣到頭頂冒煙。建議你們如果嘴比較笨，就不要一直喋喋不休，事實上老婆才是最了解你們的人，所以要多聽取老婆的意見，自己如果不喜歡的事情也不要強加在他人身上，並且學會在適當的時候閉上嘴巴。

2、生肖猴

屬猴的男性分析問題時經常只看表面，輕易就定下結論，如果有反對的聲音出現，你們就會想要據理力爭，若是老婆提出了好的意見，你們也常常會不以為意，隨便的態度讓老婆氣到不行。建議你們要多聽取別人的意見，因為你們的理解很可能只是片面的，並且學會理解老婆的感受，以樂觀積極的心態去面對生活。

3、生肖豬

屬豬的男性不懂得溝通的技巧，常常心直口快惹身旁的人不高興，而且就算經歷多次教訓，也始終學不會改變，老婆總是擔心你們又在哪裡闖了禍。建議你們最好先改變和他人交流的方式，再學習快速忘記不愉快的事情，好讓自己的情緒能夠在短時間內恢復平靜，還要妥善處理自己和老婆的關係，通過這些改變肯定能過上不一樣的人生。

4、生肖馬

屬馬的男性較不懂浪漫，不但不會給老婆製造驚喜，連平時體貼的行為或話語都沒有，因此在結婚後雙方常常會因此吵架，在屬馬男的眼裡看來，老婆為家庭的付出和辛苦都是理所當然的，你們也早就習慣了這種有求必應的生活，卻讓老婆壓力大到喘不過氣，等到屬馬男真正嚐到生活的苦頭後，才會開始好好珍惜身邊的人事物。