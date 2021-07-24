夫妻婚後另一半的家人偶而來家裡住，無可厚非，但如果被對方當成是自己的家，常常來住就會出問題了。一名已婚男網友發文抱怨，婚後自己買了房子，結果妻子的家人卻輪流到家裡住，還霸占主臥房，自己卻在客廳睡了6年，而且全家人來家裡吃一餐就好幾千，不合口味還要被檢討，讓他苦不堪言。

這名男網友日前在臉書「靠北婚姻2.0」無奈寫道，他婚後買了一間房子「可是婚後妳全家族輪流來我們家住，又是啥道理？」接著說：「妻子的哥哥、弟弟來，主臥給他們睡，我們睡客廳，你不在意我在意！」。

原PO的苦水不止妻子全家人到家裡寄生，還抱怨說，自己吃穿花費多一點，就被妻子全家人檢討、被定期檢查收入及薪資，可是，他們全家人出遊破萬元費用，都是他買單，若是安排的餐廳飲食不好吃，自己還會被檢討，難怪他們放假都往我們家跑，害他除了上班之外，剩餘的時間都在陪伴妻子一家人。

網友看了紛紛留言：「基本上6次就忍不住了，你還能忍6年」、「拿出理性當眾發一次脾氣，一定有效果，軟土深掘，男女都一樣，人性」、「你太太完全忽略你的心情」、「很不禮貌的一家人」、「你大概有被虐的傾向」、「如此糟蹋自己尊嚴的很少見了」。