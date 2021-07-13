俗話說，自古情關最難過，不少人都曾在感情路上遭遇挫折，即使順利脫單進入交往階段，依舊會有很多相處上的難題需要雙方去突破與磨合。星座塔羅牌專家艾菲爾老師在臉書粉絲團點名，金牛座、摩羯座、巨蟹座、水瓶座在7、8月愛情運拉警報！若上榜的話也別太緊張，相信戀情在克服困難後，將會變得更加堅定不移。

▍第四名 金牛座

在7、8月，金牛座的玩樂宮有火星拜訪，單身的你，最近的感情生活受到火星的挑撥，原本以為能與曖昧對象有進一步的發展，卻事與願違，雙方容易爆發口角、一言不合，導致剛要萌芽的戀情岌岌可危。有伴的你，另一半的一舉一動都能切斷你的理智線，容易互看對方不順眼，更別說好好坐下來吃一頓飯。建議你這段時期一定要多點耐心與包容，給彼此時間與空間。可配戴天然的紫水晶幫助沉澱思緒，開發智慧。

▍第三名 摩羯座

在7、8月，天王星在摩羯座的戀愛搞破壞，單身的你，如果你覺得和現在約會的對象就快水到渠成，只差臨門一腳，可要隨時小心有人插足，畢竟搞曖昧人人都有機會，你不得不注意。有伴的你，和另一半感情雖然走在穩定的路上，卻要面對交往過程中的頻繁出現的小摩擦，恐導致閃電分手。建議危機來臨時，別急著想要得到結果，給予彼此冷靜的緩衝期，才能讓溝通更順利。

▍第二名 巨蟹座

在7、8月，天王星衝擊巨蟹座的伴侶宮，記得仔細檢視正在約會的對象，是不是行蹤成謎、很少回訊息、不會主動打電話給你，要小心對方是不是專門騙財騙色的渣男，別讓真心被玩弄之後才後知後覺。有伴的你，和另一半的感情甜到讓旁人嫉妒，但這段期間要注意前任或是曾經的曖昧對象，可能突然回頭對你示好，讓你回想起過去，進而影響到現在的感情。提醒你，逝去的戀情就讓它過去，珍惜現在陪在身邊的人，才能愛得長久。

▍第一名 水瓶座

在7、8月，火星點燃水瓶座的愛情宮，單身的你，或許現在正在跟幾個不錯的異性來往，讓你無法下定決心要和誰更進一步，要小心因此錯過一段命定的緣分。有伴的你，也許感情長跑多年，已經習慣了彼此的存在，容易忽略對方，或認為對方對你的好是理所當然，失去剛交往的熱情，因此感情容易卡關。建議你試著回想當初交往的點滴，可讓戀情再次增溫，迎來新的契機。