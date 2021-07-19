廣東海面的熱帶性低氣壓TD09今早8時升格為今年第7號颱風「查帕卡」，加上第6號颱風「烟花」，台灣附近已「雙颱共舞」，不過「查帕卡」正緩慢朝廣東陸地移動，短時間內對台灣天氣沒有直接影響；烟花目前距離台灣東方1000公里海面上，目前大氣及海溫條件適合其發展，中央氣象局預估明天就會增強為中度颱風，最快周三(21)起有機會發布海上颱風警報，假設未來路徑更接近台灣，不排除周四(22)發布陸警。

氣象局預報員李孟軒表示，從路徑預測圖上來看，「烟花」預估明後兩天到周四會逐漸通過琉球群島海面，並在周五(23)、周六(24)抵達台灣北部海面，明後兩天隨著颱風接近，外圍環流將影響到台灣，迎風面的北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨型態為主，山區則有局部大雨發生機率，提醒民眾注意。

由於周四到周六是烟花最接近台灣的時候，受到烟花本身與外圍環流影響，北部、東北部雨勢更為明顯，但因為其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑在周四之後不確定性仍高。

李孟軒表示，以目前預估路徑來看，最快周三下半天有機會針對「烟花」發布海上颱風警報，周四也有機會發布陸上颱風警報，是否「烟花」和「查帕卡」將伴有藤原效應，由於查帕卡在接近廣東陸地時可能減弱，之後回到海面會再重整勢力，屆時「查帕卡」和「烟花」的相對位置將決定兩個颱風是否有相互牽引的作用，氣象局將持續關注。

今天天氣仍屬於高溫炎熱，氣象局持續針對新北今(19)日中午前後新北市地區亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市地區則為黃色燈號，其他各地高溫約33到35度，西半部午後雷陣雨可能伴隨短延時強降雨現象，要多加注意。