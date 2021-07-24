明（25日）起受到西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部易有局部大雨發生，北部、東半部地區以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨。(摘自氣象局)

中央氣象局指出，隨著中颱烟花北上遠離，明天（25日）天氣開始受到西南風影響，中南部要注意有局部大雨發生，而北部、東半部地區則恢復為多雲的天氣，午後山區有局部雷陣雨機率。25日到31日期間，由於盛行環境風場為西南風，中南部地區天氣較不穩定，不定時有短暫陣雨或雷雨，並伴隨局部大雨發生。

氣象局表示，明天起受到西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨；明各地天氣炎熱，高溫約34-36度，氣象局發布高溫警訊，明大台北盆地、宜蘭及金門地區有局部36度以上高溫發生，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生，請注意防曬並多補充水分。

有關颱風動態，第6號颱風烟花，持續向北北西移動，朝浙江沿海一帶前進。至於第8號颱風尼伯特，距離台灣位置遙遠，持續朝北北東方向往日本東方海面前進，對台灣沒有直接影響。但受到烟花颱風影響，北部、東半部及離島沿海易有長浪發生，有2至6米浪高出現可能，大台北地區、金馬澎離島以及苗栗至嘉義沿海空曠地區，也易有9-10級強陣風出現。

氣象局提醒，未來25日至31日環境受西南風影響，25日至26日苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生機率，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；27日至31日，除中南部地區仍有局部性大雨、短暫雷陣雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。