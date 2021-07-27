今(27)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，易有短延時強降雨，今(27)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，氣象局也針對這兩地發布大雨特報。今日北部、東半部及金門高溫可到37度，東南部更要注意焚風，請小心中暑。

受西南風影響，今日苗栗以南地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，午後各山區亦有局部較大雨勢。

明日西南風逐漸增強，台灣中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨；今、明兩天臺中以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風；東南部地區有焚風發生的機率；今日基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。

紫外線方面，今日金門縣及連江縣為「危險級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及金門地區為「普通」等級；馬祖地區為「橘色提醒」等級。