中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（27）日花蓮、屏東地區及高雄、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象粉專表示，周六至下周一，受到大環境低壓帶配置，台灣附近西南風將更強，且可能有低壓在台灣上空、近海生成，是相當不穩定的大氣環境。

【LIVE直播】又有熱低壓？全台變天時間曝 氣象局最新說明｜2021.07.27

今天受西南風影響，台灣中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，午後各山區也有局部較大雨勢。

氣象粉專預告，周六至下周一，可能有低壓在台灣上空、近海生成，是相當不穩定的大氣環境。(圖/截自臉書 天氣即時預報)

大雨特報。(圖/氣象局)

明（28）日西南風逐漸增強，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局同時發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今(27)日中午前後台北市盆地為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。花蓮縣、台東縣縱谷，新北市盆地，基隆市地區、金門縣地區，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。