中鴻8月內銷盤價全面持平 外銷最高漲60美元 14:312021/07/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）19日開出8月份內銷盤價，內銷價格部份，全面維持平盤；外銷價格依不同產品和地區，每公噸從0元到60美元，依市場狀況而定。 股匯雙殺 新台幣續貶早盤下探28.059元 人民幣在岸價早盤跌逾百點 #中鴻 #內銷盤價 #全面持平 #外銷 #高漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:002021/07/19 財經 超級航海周 貨櫃三雄動見觀瞻 04:102021/07/19 財經焦點 權王台積電疲弱 台股早盤下跌逾60點 09:212021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 財經 《鋼鐵股》中鋼獲利寫3高 H1每股稅前賺2.23元 14:512021/07/19 財經 A股三大指數全天寬幅震盪 創指收漲0.5％ 15:492021/07/19 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/07/19 財經 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 高端最快8月中旬可施打 陳時中：聯亞也積極審查中 14:442021/07/19 生活 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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