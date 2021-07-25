日本桌球天后福原愛3月爆出婚變，不倫風波重創她的清新形象，演藝事業幾乎全面停擺，她轉往微博和大陸網友積極互動，隨著和江宏傑正式離婚，她日前宣告明（26）將重返富士電視台解說東奧桌球賽事，然而若是中華隊順利晉級，賽事將由她進行轉播，屆時場面尷尬。

東京奧運的桌球賽事即將進入白熱化階段，福原愛將於富士電視台播出的東京奧運會桌球男女單打、混雙決賽中，擔任比賽解說員，這陣子她也積極更新微博貼文，分享東奧開幕式的觀賞感想，「等待中！一直期待China跟Japan，啥時候出來呢」。

福原愛為大陸隊加油。（圖／翻攝自福原愛微博）

儘管興奮為大陸和日本加油，對於台灣的中華隊，福原愛卻是隻字未提，當時大陸隊登場，她還激動直呼，「中國隊來了！連口罩都是大紅色，使勁的找雯妹子沒找到，估計要集中比賽吧…找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了！大家加油哦」。

然而中華隊的桌球混雙組合鄭怡靜、林昀儒目前已進入4強，如果今晚打入決賽，明天福原愛就要為中華隊進行解說，屆時她也不得不提到台灣和中華隊，讓外界十分關注接下來的發展。